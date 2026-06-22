Benifaió celebrarà el pròxim dissabte 27 de juny la Gala de l’Esport

La Gala de l’Esport de Benifaió reconeixerà 15 esportistes i entitats locals per la seua trajectòria durant la temporada 2025/2026
L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Enric Valor i posarà en valor l’esforç, la constància i la dedicació en diverses disciplines esportives
L’esport de Benifaió serà protagonista el pròxim dissabte 27 de juny en la XI edició de la Gala de l’Esport.
Un esdeveniment que tindrà lloc a les 19.00 hores al Centre Cultural Enric Valor, on l’Ajuntament de Benifaió i el Consell Municipal d’Esports faran l’entrega d’un total de 15 distincions a esportistes i entitats que al llarg de la temporada 2025/2026 han destacat en les seues respectives modalitats.
Esports com el bàsquet, el futbol, la gimnàstica rítmica, el patinatge artístic, el triatló, l’atletisme, el busseig i la colombicultura estaran representats entre els premiats de la nit.
Els reconeixements valoraran l’esforç, la dedicació i la constància en l’àmbit esportiu. Entre els guardonats destacarà la menció especial per a la gimnàstica rítmica de Benifaió, de la mà de l’entrenadora i veïna del municipi Cristina Bosch, que va iniciar la seua trajectòria en 1981 i va aconseguir consolidar la rítmica al municipi, arribant a crear una escola base amb 65 xiquetes l’any 1992.
La cita reunirà un gran nombre d’esportistes i veïns, en un acte on l’esport de Benifaió serà reconegut, celebrat i posat en valor.