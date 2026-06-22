Detinguts per apropiar-se indegudament de vehicles d’alta gamma després de realitzar contractes de rènting

La Guàrdia Civil ha detingut a Montroi els autors de la sostracció indeguda de vehicles d’alta gamma denunciats a València
Quatre vehicles valorats en més de 170.000 euros han sigut recuperats després de l’operació policial
La Guàrdia Civil ha detingut a Montroi els autors de la sostracció indeguda de vehicles d’alta gamma denunciats a València. Quatre vehicles valorats en més de 170.000 euros han sigut recuperats.
La sostracció de diversos vehicles d’alta gamma va ser denunciada a la localitat de València. El 28 del passat mes de maig, agents de la Guàrdia Civil van tindre coneixement de la possible ubicació d’un d’ells.
Fruit de les investigacions, es va aconseguir esbrinar la ubicació exacta, sent esta l’interior d’un habitatge tipus xalet d’una urbanització de la localitat de Montroi (València). Per això, el 29 de maig es va procedir a la realització de dos registres en dos habitatges unifamiliars. En ells, es van localitzar 3 vehicles sostrets i denunciats, a més d’altres efectes relacionats amb els fets.
S’aprehenen quatre vehicles d’alta gamma valorats en: 65.000, 50.000, 30.000 i 25.000 euros, a més de 5.140 euros en efectiu i diversa documentació relacionada amb els fets delictius. Per això, es va procedir a la detenció d’una dona de 56 anys i s’investiga a dos homes de 60 i 76 anys.
Se’ls atribueixen 4 delictes d’apropiació indeguda/sostracció de vehicle.
Els autors realitzaven contractes de leasing o rènting de vehicles d’alta gamma a través de terceres persones, deixant de pagar les quotes corresponents i, posteriorment, els dipositaven a l’interior d’habitatges fins a procedir a la seua venda de forma fraudulenta.
La investigació ha sigut duta a terme per agents del Lloc Principal de Llombai.
Les diligències van ser entregades en el Deganat del Tribunal de Picassent.