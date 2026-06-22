Enrique Montalvá, proclamat oficialment candidat d’UCIN a l’Alcaldia d’Alzira per a 2027

La candidatura va ser oficialitzada durant el V Congrés Nacional d’UCIN celebrat a Oliva
La direcció nacional i autonòmica destaca la seua trajectòria, compromís i proximitat amb la ciutadania
Oliva va acollir este dissabte passat el V Congrés Nacional d’UCIN, una trobada que va reunir representants del partit procedents de diferents territoris de l’Estat i que va servir per a reforçar l’estructura interna de la formació i marcar les línies estratègiques de cara als pròxims anys.
Durant el congrés, el president nacional d’UCIN, Ángel Montealegre, i la coordinadora de la Comunitat Valenciana, Gemma García, van proclamar de manera oficial la candidatura d’Enrique Montalvá a l’Alcaldia d’Alzira per a les eleccions municipals de 2027.
En l’acte es va posar en valor la trajectòria de Montalvá al capdavant del projecte municipalista a Alzira, així com la seua implicació en la gestió diària i el treball desenvolupat en àrees clau per a la ciutat. Tant la direcció nacional com l’autonòmica van destacar la seua capacitat de treball, la proximitat amb els veïns i el compromís amb el municipi.
El president nacional, Ángel Montealegre, va subratllar que «UCIN continua apostant per persones que representen el veritable esperit del municipalisme independent, i Enrique Montalvá és un clar exemple de gestió, compromís i dedicació als seus veïns».
Per la seua banda, Gemma García va remarcar «la importància de consolidar projectes locals forts a la Comunitat Valenciana, amb equips preparats i amb capacitat real de transformar els municipis des de la proximitat i la gestió».
Amb esta proclamació oficial, UCIN reafirma la seua aposta per Alzira com un dels eixos estratègics del projecte municipalista del partit a la Comunitat Valenciana de cara a les eleccions municipals de 2027.
El V Congrés Nacional d’Oliva va finalitzar amb un missatge d’unitat, creixement i consolidació del projecte d’UCIN, posant el focus en el treball municipal com a base fonamental de la seua acció política.