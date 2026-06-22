La Diputació ajudarà a Almussafes a construir la nova seu policial i a cobrir els patis de l’Almassaf i El Pontet

La Diputació de València cofinançarà la nova reguarda policial, la millora dels col·legis i la reforma del Parc Central d’Almussafes
L’aportació provincial ascendeix a prop d’un milió d’euros i s’emmarca en el reforç de la col·laboració amb els municipis
La Diputació de València ajudarà a Almussafes a construir la nova reguarda de policia, a cobrir els patis dels seus col·legis públics i a reformar el Parc Central, amb una aportació d’al voltant d’un milió d’euros. L’acord l’han anunciat la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, i l’alcalde d’Almussafes després de la reunió mantinguda en seu provincial, en la qual Toni González ha exposat els projectes que seran cofinançats.
L’alcalde, Toni González, ha explicat que la nova reguarda policial, les millores en els col·legis de l’Almassaf i El Pontet i la reforma del Parc Central “són projectes que fan molta falta i que podrem portar avant amb la col·laboració contínua amb la Diputació”. També ha destacat que el municipalisme és una prioritat i que la col·laboració amb la institució provincial és clau per a continuar avançant.
El primer projecte serà la construcció de la nova reguarda policial sobre els terrenys de l’antiga cooperativa, amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions i millorar el servei a la ciutadania.
Pel que fa als col·legis, es duran a terme cobertes als patis de l’Almassaf i El Pontet, amb la finalitat de protegir els espais i millorar-ne l’ús davant les condicions climàtiques.
Finalment, es reformarà el Parc Central i s’instal·laran nous jocs infantils, millorant diferents zones del principal espai verd del municipi.
La vicepresidenta, Natàlia Enguix, ha destacat la importància de les inversions en zones verdes, urbanisme i instal·lacions esportives, i ha subratllat la voluntat de la Diputació de continuar donant suport als projectes municipals.
Amb estes noves ajudes, Almussafes sumarà prop de tres milions d’euros de fons provincials destinats a millores d’infraestructura i servicis públics.