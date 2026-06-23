Alzira es converteix en la capital de la música i la cultura amb una nova edició del Riber-Alz Festival

Alzira es converteix durant tota esta setmana en la capital de la música, l’art i la cultura de la Ribera Alta. Torna el Riber-Alz Festival
Una cita que enguany fa un salt de gegant amb una programació que combina el talent local amb grans noms de l’escena nacional i internacional.
Els motors ja estan en marxa. La Casa de la Cultura i diferents punts de la ciutat són un bullir de tècnics, artistes i primers visitants que no es volen perdre detall.
L’oferta d’esta setmana són 5 concerts, un per a cada dia. També el festival ofereix un curs formatiu per a estudiants de música amb prèvia inscripció. Tota una festa de música i cultura que farà gaudir als veïns d’Alzira.