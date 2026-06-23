Arranca Tasta el Mareny! La fira gastronòmica de Mareny de Barraquetes on la creïlla és la protagonista

Mareny de Barraquetes es convertirà este cap de setmana en l’epicentre de la gastronomia amb la celebració d’una nova edició de Tasta el Mareny!
Després de l’èxit de l’any passat, l’esdeveniment torna amb una edició centrada en posar en valor un dels productes més singulars del seu teixit agrícola: la creïlla marenyera.
Esta creïlla destaca per la seua textura i sabor únics, molt apreciats en tota la comarca.
L’objectiu principal de la fira és la dinamització de l’economia local, donar visibilitat a forns, carnisseries i bars del municipi i, sobretot, fer gaudir la gent.
A més de la proposta gastronòmica, la fira comptarà amb una àmplia agenda cultural i d’oci gratuïta durant els tres dies de celebració.