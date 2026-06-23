Barrachina reclama a la UE més controls i igualtat de condicions davant la competència deslleial de productes importats

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamat al Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europea que els productes agroalimentaris importats complisquen les mateixes exigències que s’apliquen als agricultors i ramaders europeus.
Barrachina ha defensat la necessitat d’establir clàusules espill obligatòries, reforçar els controls en frontera i incrementar les inspeccions i auditories als països tercers per garantir una competència justa per al sector agrari europeu.
Segons el conseller, no es pot exigir més requisits als productors europeus mentre entren al mercat productes que no compleixen els mateixos estàndards mediambientals, sanitaris o de benestar animal. També ha reclamat una major transparència en l’etiquetatge perquè els consumidors coneguen l’origen i les condicions de producció dels aliments.
Durant la reunió s’han tractat també qüestions com la futura Política Agrària Comuna (PAC) després de 2027, la situació dels mercats i les mesures de suport davant l’augment dels costos de producció.
Barrachina ha apostat per una PAC més flexible, senzilla i adaptada a les explotacions agràries.
La participació en este Consell ha tancat el semestre en què la Comunitat Valenciana ha representat les comunitats autònomes espanyoles en la UE, amb sis consells, 65 reunions de treball i 48 informes.
Finalment, el conseller ha destacat la defensa d’una agricultura competitiva, sostenible i amb igualtat de condicions, traslladant a Europa les reivindicacions del camp valencià i espanyol.