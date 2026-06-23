Detinguts sis homes per sostraure paqueteria tecnològica d’una empresa de transport

Tres treballadors aprofitaven la seua jornada laboral per furtar dispositius electrònics d’alta gamma
La Guàrdia Civil ha recuperat nombrosos terminals i ha identificat 21 persones perjudicades
La Guàrdia Civil ha detingut sis homes d’entre 19 i 27 anys com a presumptes autors dels delictes de furt continuat i receptació, després d’una investigació desenvolupada per l’Equip d’Investigació de Xàtiva que ha permés desarticular una trama dedicada a la sostracció de paqueteria tecnològica en una coneguda empresa de transport de la província de València.
Les investigacions van començar arran de la denúncia d’un ciutadà per la desaparició d’un telèfon mòbil d’alta gamma en les instal·lacions de la mercantil. Les comprovacions internes i l’anàlisi de les càmeres de seguretat van permetre identificar tres treballadors de l’empresa logística que, presumptament, seleccionaven paquets pel seu pes o procedència i evitaven el registre obligatori d’eixida per a trencar la traçabilitat dels enviaments.
Segons la investigació, els empleats ocultaven els dispositius sostrets en efectes personals o aprofitaven zones sense vigilància per a extraure la mercaderia. En altres casos, simulaven l’escaneig dels paquets davant de les càmeres o manipulaven devolucions comercials per a amagar la desaparició dels productes.
Els objectes sostrets, principalment telèfons intel·ligents i tauletes d’última generació, eren posteriorment venuts a un establiment comercial de València. Durant el registre del local, els agents van intervindre una gran quantitat de terminals mòbils i van comprovar que molts d’ells procedien també d’altres delictes comesos durant les principals celebracions i aglomeracions del mes de març a la ciutat de València.
La investigació ha permés identificar 21 persones perjudicades i recuperar diversos dispositius que ja han sigut retornats als seus legítims propietaris. A més dels tres treballadors implicats, també estan investigats el propietari de l’establiment comercial i altres persones relacionades amb la compra dels terminals sostrets. Les detencions s’han practicat a Xàtiva, Carcaixent, Cheste i València, i les diligències han sigut remeses al Deganat dels Jutjats d’Alzira.