Èxit de participació en els primers recorreguts del Descens del Xúquer

Les tres primeres etapes de la 6a edició han esgotat les places disponibles amb molta antelació
Les inscripcions continuen obertes per als dos últims descensos previstos a la Ribera Baixa
El Descens del Xúquer 2026 ha iniciat la seua sisena edició amb un gran èxit de participació, després d’esgotar les places disponibles en les tres primeres etapes celebrades els dies 13, 14 i 20 de juny. L’activitat, considerada un dels principals esdeveniments esportius i turístics de la Ribera, està organitzada per l’àrea de turisme del Consorci de la Ribera, integrat per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.
La primera jornada va correspondre al tradicional recorregut Sumacàrcer – Antella, que va permetre als participants navegar pel tram més alt del riu inclòs en el descens. L’activitat va començar a l’illa de l’Esgoletja i va concloure a l’Assut d’Antella.
La segona etapa, Antella – Alcàntera de Xúquer, ha sigut una de les principals novetats d’aquesta edició. La proposta va rebre una resposta molt positiva i els participants van recórrer el riu en caiac i paddle surf fins a l’àrea recreativa de Les Penyetes.
Per la seua banda, la tercera jornada va unir Alzira i Algemesí, un tram ja consolidat en edicions anteriors. Els assistents van poder descobrir espais naturals com el Paratge Natural Municipal Bosc de Ribera i l’àrea recreativa La Xopera, en un recorregut amb un marcat caràcter urbà.
El president del Consorci de la Ribera, Toni Barea, ha valorat molt positivament l’inici de la iniciativa i ha destacat que “el riu ha sigut el millor aliat per a combatre la calor i una oportunitat per a conéixer des de dins el gran tresor natural de la Ribera”.
Després de l’èxit de les primeres jornades, el Descens del Xúquer continuarà a la comarca de la Ribera Baixa. El pròxim 18 de juliol tindrà lloc el nou recorregut entre Sueca i Fortaleny, mentre que el 19 de setembre se celebrarà l’última etapa, entre Fortaleny i Cullera. Les persones interessades encara poden formalitzar la seua inscripció a través del portal de Ribera Turisme.