La Diputació ajudarà Almussafes a construir la nova seu policial i millorar els seus espais públics

La Diputació de València col·laborarà amb l’Ajuntament d’Almussafes en el finançament de diversos projectes municipals, entre els quals destaquen la construcció d’una nova seu policial, la cobertura dels patis dels col·legis públics Almassaf i El Pontet i la reforma del Parc Central.
L’acord s’ha tancat en una reunió entre la vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Enguix, i l’alcalde d’Almussafes, Toni González. La institució provincial aportarà prop d’un milió d’euros per a impulsar estes actuacions.
Entre els projectes previstos destaca la construcció de la nova reguarda policial sobre els terrenys de l’antiga cooperativa, amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions i millorar el servei a la ciutadania.
També es cobriran els patis dels centres educatius públics Almassaf i El Pontet, facilitant el seu ús durant tot l’any i protegint l’alumnat davant les inclemències meteorològiques.
A més, es renovaran diferents zones del Parc Central i s’instal·laran nous jocs infantils, una actuació que serà la primera a executar-se.
L’alcalde Toni González ha destacat la importància de la col·laboració amb la Diputació per a continuar desenvolupant projectes necessaris per al municipi, mentre que Natàlia Enguix ha posat en valor les millores impulsades gràcies als programes d’inversió provincial.
Amb estes noves inversions, Almussafes sumarà prop de 3 milions d’euros procedents de la Diputació de València per a millorar infraestructures, serveis públics i espais de convivència, reforçant el desenvolupament i la qualitat de vida al municipi.