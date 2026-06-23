La Fe posa en marxa una nova unitat multidisciplinària per a pacients amb ELA i malalties rares

La Conselleria de Sanitat ha posat en marxa a l’Hospital La Fe de València una nova unitat multidisciplinària destinada a l’atenció de pacients amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i malalties rares.
Es tracta d’un espai assistencial de 425 metres quadrats que reunix en un mateix lloc professionals de múltiples especialitats per a oferir una atenció integral i coordinada.
L’objectiu és evitar desplaçaments innecessaris als pacients i les seues famílies i millorar la qualitat de l’assistència.
La nova unitat compta amb consultes especialitzades, hospital de dia, gimnàs i equipament tecnològic avançat per al seguiment neurològic, respiratori i funcional dels pacients. La inversió supera els 930.000 euros.
Segons ha destacat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, esta és la tercera unitat d’estes característiques que entra en funcionament a la Comunitat Valenciana, després de les de Castelló i Alacant, garantint una atenció especialitzada en les tres províncies.
Actualment, a la Comunitat Valenciana viuen prop de 400 persones amb ELA i més de 8.000 amb malalties rares diagnosticades. La nova unitat de La Fe reforça l’aposta per una atenció sanitària més especialitzada, humana i coordinada, i impulsa la investigació i els assajos clínics.