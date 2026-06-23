La Generalitat desbloqueja les obres de la CV-60 amb una inversió de 325 milions

El vicepresident tercer del Consell i conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha anunciat el desbloqueig de la CV-60 durant la seua visita a les primeres obres preliminars en Alfarrasí, Montaverner i la Pobla del Duc.
Amb una inversió inicial d’1 milió d’euros, estos treballs inclouen un itinerari ciclista, millores en camins agrícoles i prospeccions arqueològiques en els jaciments de Missena i Casa Alta, i representen el primer pas visible i real de la transformació de la carretera.
En paral·lel, la Generalitat avança en la redacció del projecte de desdoblament integral, que permetrà connectar l’interior de la província amb la costa i el Corredor Mediterrani.
El tram principal entre L’Olleria i Terrateig, amb una longitud de 23,6 quilòmetres, es troba ja en fase de supervisió i es licitarà en els pròxims mesos amb un pressupost de 250 milions d’euros.
A més, el tram entre Palma de Gandia i Gandia rebrà una inversió de 71 milions d’euros, amb les connexions amb l’AP-7 i la N-332 ja acordades.
Segons ha destacat Vicente Martínez Mus, esta infraestructura és clau per a millorar la seguretat viària i potenciar la competitivitat de les empreses valencianes