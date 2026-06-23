LA UNIÓ reclama reactivar els projectes E-RTA per a reforçar la resposta davant noves plagues agrícoles

L’organització demana al Ministeri d’Agricultura una línia específica d’investigació per a actuacions ràpides
Preocupen l’expansió de plagues emergents i el risc de noves malalties com la clorosi nervial groga o el HLB
LA UNIÓ Llauradora ha sol·licitat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la recuperació d’una línia específica de finançament destinada a projectes d’investigació aplicada de resposta ràpida davant plagues, malalties i organismes nocius emergents que afecten el sector agrari.
L’organització ha traslladat aquesta petició mitjançant una carta al ministre Luis Planas, en la qual adverteix que des de 2017 no s’han convocat programes específics d’aquest tipus, malgrat l’augment dels riscos fitosanitaris derivats de la globalització del comerç, el moviment internacional de material vegetal i els efectes del canvi climàtic.
LA UNIÓ defensa la necessitat de recuperar instruments com els antics projectes E-RTA (Emergents Reptes Agraris), que van permetre una resposta coordinada entre centres d’investigació davant amenaces com Xylella fastidiosa, el vector del Huanglongbing (HLB) o l’arna de la tomaca (Tuta absoluta). Segons l’organització, aquests programes facilitaven la cooperació entre organismes com l’IVIA, IRTA, IFAPA, ICIA, IMIDA, el CSIC i diverses universitats.
L’entitat agrària alerta que l’agricultura valenciana i espanyola afronta actualment una pressió creixent per l’expansió de plagues com Scirtothrips aurantii, Delottococcus aberiae, Aleurocanthus spiniferus, Toumeyella parvicornis o Trioza erytreae, així com per noves malalties emergents. També expressa preocupació per la detecció del virus de la clorosi nervial groga dels cítrics, que considera un risc significatiu per a la producció agrària.
A més, l’organització recorda que la reducció progressiva de substàncies actives autoritzades per a la protecció fitosanitària fa necessari impulsar noves estratègies de control biològic, detecció precoç, monitoratge i gestió integrada de plagues, alineades amb els objectius de sostenibilitat de la Unió Europea.
LA UNIÓ assenyala també que Espanya és una de les principals vies d’entrada de noves plagues a Europa, fet que incrementa la necessitat de reforçar els sistemes de vigilància i investigació.
Per tot això, l’organització proposa la creació d’una nova convocatòria específica inspirada en els projectes E-RTA, amb finançament propi i capacitat de resposta ràpida. Aquesta línia permetria millorar la col·laboració entre centres d’investigació, impulsar la transferència tecnològica i desenvolupar eines pràctiques per al sector agrari.
LA UNIÓ conclou que invertir en investigació aplicada és clau per a reduir l’impacte de futures plagues, protegir la producció agrària i reforçar la seguretat alimentària, i insta el Ministeri a dotar pressupostàriament aquest instrument en els pròxims exercicis.