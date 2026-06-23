L’Ajuntament d’Alzira reforça els consells de seguretat i prevenció per a Sant Joan davant l’episodi de calor

Es recomana especial atenció als col·lectius vulnerables i l’ús dels refugis climàtics municipals
Es recorden les normes de pirotècnia i prevenció d’incendis per garantir una festa segura
L’Ajuntament d’Alzira ha fet públic un conjunt de recomanacions de prevenció, salut i seguretat amb motiu de la celebració de la Nit de Sant Joan, coincidint amb l’arribada del primer episodi de calor de l’estiu. L’objectiu és compatibilitzar les festes amb la protecció de la salut de la ciutadania i la preservació de l’entorn natural.
Davant l’augment de les temperatures, el consistori insisteix en la importància de mantindre una bona hidratació, evitar l’activitat física a l’aire lliure en les hores centrals del dia, buscar l’ombra i utilitzar roba lleugera. També es fa una crida a prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com ara persones majors, menors de cinc anys, dones embarassades i persones amb malalties cròniques, així com a aquelles persones que treballen a l’exterior o en condicions de calor.
L’Ajuntament recorda igualment la disponibilitat de refugis climàtics municipals per a la ciutadania, com els parcs de l’Alquenència i dels Furs, així com la Biblioteca Municipal i el MUMA, espais on es pot descansar, refrescar-se i reduir l’exposició a les altes temperatures.
El consistori anima també a la ciutadania a mantindre una actitud solidària i a interessar-se per les persones més vulnerables de l’entorn familiar o veïnal, com a mesura senzilla però efectiva per a previndre riscos per la calor.
Pel que fa a la celebració de Sant Joan, l’Ajuntament recorda les normes de seguretat relatives a l’ús de la pirotècnia i les fogueres. Està prohibit encendre foc o utilitzar material pirotècnic a menys de 100 metres de zones forestals, distància que pot augmentar fins als 500 metres en cas de risc extrem declarat per emergències.
També es recorda que les cremes agrícoles queden restringides en funció del nivell de risc d’incendis, podent arribar a la seua suspensió total en situacions extremes. A més, es demana la col·laboració dels veïns de zones forestals per mantindre netes les parcel·les, eliminar vegetació seca i assegurar que els accessos estiguen lliures.
Finalment, l’Ajuntament d’Alzira fa una crida a la responsabilitat col·lectiva per a gaudir d’una Nit de Sant Joan segura i recorda que el telèfon d’emergències 112 està operatiu les 24 hores davant qualsevol incidència.