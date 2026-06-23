Massanassa ompli els carrers de festa amb la tradicional Cavalcada de Sant Joan

Massanassa ha celebrat una nova edició de la tradicional Cavalcada de Sant Joan, una de les cites més esperades del calendari festiu local, que va reunir centenars de persones als carrers del municipi.
La desfilada va omplir la localitat de color, música i ambient festiu, amb la participació dels Gegants i Cabuts, el Carro de la Murta, les associacions locals i les diferents carrosses que van recórrer els carrers repartint alegria i il·lusió.
La jornada va registrar una gran afluència de públic, consolidant-se com un dels actes més emblemàtics de les festes de Sant Joan.
Des de l’Ajuntament s’ha volgut agrair la implicació de entitats, col·lectius, persones voluntàries i participants, que han contribuït a l’èxit d’una celebració que manté viva la tradició i reforça la convivència veïnal.
La Cavalcada de Sant Joan s’ha consolidat com un dels grans referents festius de Massanassa, oferint una vesprada de cultura popular, convivència i tradició per a totes les generacions.