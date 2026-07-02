La Generalitat avança en les obres de la Ronda Oest de Carlet mentre continuen els treballs arqueològics

Les obres, amb una inversió de 7,2 milions d’euros, milloraran la mobilitat i desviaran el trànsit de la CV-50 fora del nucli urbà
Els treballs han permés descobrir una necròpolis andalusina amb una vintena d’esquelets, que seran documentats i estudiats
La Generalitat continua avançant en les obres de la Ronda Oest de Carlet, una infraestructura amb una inversió de 7,2 milions d’euros que permetrà desviar el trànsit de la CV-50 fora del casc urbà, millorant la mobilitat i la seguretat viària del municipi. Paral·lelament, es desenvolupen treballs arqueològics després de la troballa de restes d’interés al jaciment del Pedregal.
Durant les excavacions s’ha localitzat una necròpolis d’època andalusina, datada entre els segles VII i XVII, on ja s’han identificat una vintena d’esquelets, dos dels quals han sigut exhumats. Les restes seran objecte d’estudis posteriors i passaran a formar part del patrimoni històric de Carlet.
La nova ronda eliminarà el pas de la CV-50 pel centre de Carlet, per on actualment circulen més de 8.000 vehicles diaris, reduint la congestió, millorant la integració de la xarxa viària i evitant també el pas a nivell de la Línia 1 de Metrovalència. Les obres compten amb finançament del Govern d’Espanya i continuen segons el calendari previst, compatibilitzant la construcció de la infraestructura amb la protecció del patrimoni arqueològic.