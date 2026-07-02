Pérez Llorca destaca la millora de l’ocupació amb una baixada de l’atur del 4,1 % en l’últim any

La desocupació juvenil marca el seu millor registre històric i la Comunitat Valenciana aconseguix un rècord de 2,3 milions d’afiliats a la Seguretat Social
Prop de la mitat dels contractes firmats al juny van ser indefinits i l’atur femení es reduïx en més de 6.700 dones
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat la millora sostinguda de l’ocupació a la Comunitat Valenciana, després que les dades del mes de juny situen la xifra de persones desocupades en 281.651, és a dir, 11.964 menys que fa un any, la qual cosa representa un descens del 4,1 %.
Les dades també reflectixen una evolució positiva de l’ocupació juvenil, amb el millor registre històric entre els menors de 25 anys gràcies a una reducció del 12,05 % de la desocupació. A més, l’atur femení ha baixat en 6.742 dones durant l’últim any, mentre que quasi un de cada dos contractes firmats al juny va ser indefinit.
La Comunitat Valenciana ha assolit igualment un rècord històric de 2.306.483 afiliats a la Seguretat Social, després de sumar més de 86.000 afiliacions en l’últim any, liderant per dècim mes consecutiu el creixement percentual de l’afiliació a Espanya.