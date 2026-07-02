Sanitat obri 25 consultoris de platja per reforçar l’atenció en les zones de major afluència turística

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha anunciat l’obertura este estiu de 25 consultoris auxiliars de platja per a reforçar l’atenció sanitària a la ciutadania.
Esta mesura s’emmarca dins del pla de reforç assistencial per al període estival, que comprén els mesos de juliol a setembre.
Gómez ha fet este anunci durant la seua visita al consultori auxiliar de platja de Puçol, acompanyat per l’alcaldessa de la localitat, Paz Carceller.
El conseller ha destacat que l’objectiu de la Conselleria és oferir una assistència sanitària de qualitat tant a la ciutadania de la Comunitat Valenciana com als turistes.
A més dels 25 consultoris de platja, la Conselleria reforçarà 74 centres d’Atenció Primària amb una major dotació de personal.
Per províncies, la distribució serà de 8 consultoris a Castelló, 5 a Alacant i 12 a València.
Per a dur-ho a terme, Sanitat ha destinat un pressupost rècord de 85,2 milions d’euros, és a dir, 2,7 milions més que l’any passat i 13 milions més que en 2023. El pla contempla 9.000 contractacions (condicionades a la disponibilitat de personal) i un increment del 4,8 % de la capacitat d’ingrés hospitalari respecte a l’estiu anterior.