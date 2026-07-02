Sueca habilita un nou pàrquing públic gratuït a les Palmeres

La nova superfície incorpora entre 180 i 200 places d’aparcament per a la temporada estival
L’Ajuntament preveu ampliar l’oferta d’estacionament en altres zones marítimes
L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, ha posat en funcionament un nou aparcament municipal gratuït situat a l’avinguda de l’Illa de Tabarca, a les Palmeres, amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de vehicles durant l’estiu.
El nou espai compta amb una superfície de 3.500 metres quadrats i oferirà entre 180 i 200 noves places, que se sumaran a les ja existents fins a arribar a un total d’unes 550 places en esta zona, situada al costat de l’església a l’aire lliure.
El regidor d’Urbanisme, Julio Serra, ha explicat que esta actuació pretén alleujar els problemes d’estacionament que es registren cada estiu a causa de l’increment de població. A més, ha avançat que el consistori treballa per habilitar nous aparcaments en altres punts de la zona marítima, com Motilla, Bega de Mar i Fernandet, per a continuar millorant l’oferta d’estacionament.