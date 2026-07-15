Cullera homenatja tres referents de l’educació en l’últim Consell Escolar del curs

Cullera ha celebrat l’últim Consell Escolar Municipal del curs 2025-2026, una sessió marcada pel reconeixement a la trajectòria de tres professionals que han dedicat bona part de la seua vida a l’educació.
Durant l’acte, l’Ajuntament ha fet entrega de l’Escut d’Argent de la ciutat a Ana Calatayud Ardid, Carmen Carreres López i Rosa M.ª Torres Rico, en agraïment al seu compromís amb la formació de diverses generacions d’alumnes i amb la comunitat educativa de Cullera.
Ana Calatayud es jubila després de més de tres dècades de trajectòria docent, exercint també la direcció dels col·legis Doctor Alemany i Sant Antoni de la Mar.
Per la seua part, Carmen Carreres deixa la direcció del col·legi Inmaculada Concepción després de deu anys al capdavant del centre, encara que continuarà exercint com a docent.
Finalment, Rosa M.ª Torres posa fi a una carrera de 38 anys en l’ensenyament, els últims 22 a Cullera, on ha sigut directora de l’IES Blasco Ibáñez i la primera dona a dirigir este institut com a centre independent.
Amb este homenatge, l’Ajuntament de Cullera ha volgut posar en valor la dedicació, el compromís i la vocació de servei d’estes tres professionals, destacant la seua aportació al desenvolupament educatiu i social del municipi.