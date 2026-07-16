Labora destina 2,5 milions d’euros a impulsar formació per a persones desocupades amb un compromís mínim de contractació del 40 %

La convocatòria finançarà accions formatives adaptades a les necessitats reals de les empreses per afavorir la inserció laboral
Els cursos, dirigits exclusivament a persones desocupades, començaran previsiblement entre novembre i desembre i es publicaran a Punt LABORA
Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha convocat una línia d’ajudes dotada amb 2,5 milions d’euros per a finançar accions formatives dirigides a persones desocupades amb un compromís mínim de contractació del 40 % de l’alumnat que finalitze la formació.
La convocatòria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s’adreça a empreses, associacions empresarials i entitats de formació, que disposaran de 15 dies hàbils per a presentar les seues sol·licituds.
Formació adaptada a les necessitats de les empreses
El programa Formació a Mesura de les Empreses es caracteritza perquè els continguts dels cursos es dissenyen a partir de les necessitats reals de contractació de les empreses participants.
Per a optar a les ajudes, les entitats beneficiàries hauran d’assumir el compromís d’incorporar a la seua plantilla, almenys, el 40 % de les persones que finalitzen la formació, facilitant així la transició directa entre l’aprenentatge i l’ocupació.
Es preveu el desenvolupament d’unes 25 accions formatives, que començaran previsiblement entre els mesos de novembre i desembre de 2026.
Cursos per a millorar l’ocupabilitat
Les accions formatives estaran dirigides exclusivament a persones desocupades i respondran als perfils professionals més demandats pel teixit productiu de la Comunitat Valenciana.
Els cursos podran conduir a l’obtenció de certificats professionals o estar vinculats a altres especialitats incloses en el Catàleg d’Especialitats Formatives, i s’impartiran en modalitat presencial. A més, es prioritzaran les especialitats relacionades amb els sectors amb majors necessitats de qualificació i contractació.
Una vegada resolta la convocatòria, tota l’oferta formativa es podrà consultar i sol·licitar a través de Punt LABORA.
Un pla amb 200 milions d’euros
Esta iniciativa forma part del Pla de Formació per a l’Ocupació de Labora 2026, dotat amb 200 milions d’euros, que permetrà desenvolupar més de 4.100 accions formatives destinades a millorar la qualificació professional de més de 58.000 persones a la Comunitat Valenciana.
Segons Labora, l’objectiu és oferir una formació útil, adaptada a les necessitats del mercat laboral i dissenyada en col·laboració amb els agents socials, les empreses i les entitats de formació, afavorint una millor connexió entre les competències professionals i les oportunitats reals d’ocupació.
El programa Formació a Mesura de les Empreses es consolida així com una de les línies amb major potencial d’inserció laboral, gràcies al seu model basat en les necessitats concretes de contractació de les empreses i en el compromís d’incorporar almenys el 40 % de les persones participants que superen la formació.