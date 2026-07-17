Acord històric a la Comunitat Valenciana: Sanitat i el Sindicat Mèdic posen fi a la vaga autonòmica

La Conselleria de Sanitat i el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana (CESM) han signat este divendres un acord definitiu que posa fi a la vaga de metges a nivell autonòmic.
Es tracta d’un pacte de gran abast que pretén transformar el model organitzatiu de la salut valenciana.
Després de setmanes de molta tensió, les dues parts han trobat un punt de trobada que millorarà les condicions laborals dels professionals i busca blindar l’Atenció Primària i Hospitalària per a beneficiar directament els pacients.
En el document, hi ha canvis molt importants. El primer gran compromís és la implantació efectiva de la jornada laboral de 35 hores, que serà una realitat a partir de l’1 de gener de 2027.
A més, es posa fi a una de les grans reivindicacions del sector: la regulació dels dissabtes en l’Atenció Primària. Fins ara, aquest dia es treballava com a jornada ordinària. Amb el nou acord, la setmana laboral serà estrictament de dilluns a divendres.
Els dissabtes passaran a considerar-se guàrdies d’atenció continuada de 24 hores, amb descans obligatori posterior i una retribució econòmica addicional per als facultatius.
També s’ha pactat la reducció de la sobrecàrrega de treball gràcies a l’aplicació progressiva d’agendes limitades de pacients i a l’obertura dels Centres d’Atenció Urgent de 24 hores.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, s’ha mostrat molt satisfet i ha destacat que, quan hi ha voluntat política i ganes de consens, els problemes es resolen.
Més enllà de la polèmica política, l’acord inclou clàusules de protecció per als metges interns residents (MIR), garantint la qualitat de la seua formació especialitzada per a evitar la fuga de talents.
En definitiva, s’obri una nova etapa de col·laboració en la sanitat pública valenciana amb l’objectiu de fer el sistema més atractiu, fidelitzar els professionals i reduir les llistes d’espera.