Alzira aprova definitivament l’expropiació dels terrenys per a ampliar l’aparcament de l’Hospital de la Ribera

L’Ajuntament dona llum verda al projecte que permetrà a la Conselleria de Sanitat disposar dels terrenys per a executar una infraestructura molt reivindicada
L’actuació afecta prop de 37.000 metres quadrats i fixa un preu just de 459.002,50 euros, assumit íntegrament per la Generalitat
L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat definitivament el projecte d’expropiació dels terrenys necessaris per a l’ampliació de l’aparcament de l’Hospital Universitari de la Ribera, un pas que posa fi a la tramitació urbanística i permetrà a la Conselleria de Sanitat disposar del sòl per a impulsar una infraestructura reclamada des de fa anys per professionals, pacients i usuaris del departament de salut.
La decisió s’ha adoptat en la Junta de Govern Local celebrada esta setmana, amb l’aprovació del text refós que incorpora les modificacions derivades de les al·legacions presentades durant el procés.
L’expropiació afectarà sis parcel·les
L’actuació contempla l’expropiació de sis parcel·les situades al voltant de l’hospital, amb una superfície total de 36.794 metres quadrats.
El projecte ha incrementat la superfície inicial prevista després d’acceptar la petició d’un dels propietaris perquè també s’incloguera la resta de la seua finca, en considerar-se que quedava sense viabilitat econòmica.
El preu just global de l’expropiació ascendix a 459.002,50 euros, una quantitat que serà assumida íntegrament per la Conselleria de Sanitat, que actua com a administració beneficiària, mentre que l’Ajuntament exerceix les funcions d’administració expropiant.
Pròxim pas: licitar el projecte de l’aparcament
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha destacat que el consistori ha tramitat tot l’expedient en només set mesos, des de la signatura del conveni de col·laboració entre les administracions fins a l’aprovació definitiva.
A partir d’ara, l’Ajuntament notificarà individualment els propietaris afectats i tramitarà les actes de pagament i ocupació. Una vegada completat este procés, la Conselleria podrà disposar dels terrenys i iniciar la següent fase, amb la licitació de la redacció del projecte constructiu i de la direcció d’obra de la futura ampliació de l’aparcament.
Amb esta actuació, Alzira avança en un projecte destinat a millorar l’accessibilitat i la capacitat d’estacionament de l’Hospital de la Ribera, una infraestructura considerada prioritària per al conjunt del departament sanitari.