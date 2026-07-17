Beniparrell celebra el dia gran de les festes majors en honor a la Verge del Carme

La missa solemne, la tradicional processó i un castell de focs artificials protagonitzen la jornada més esperada pels veïns
Centenars de persones participen en els actes dedicats a la patrona del mar en una de les celebracions més emblemàtiques del municipi
Beniparrell ha viscut este dimecres el dia gran de les seues festes majors amb la celebració dels actes en honor a la Verge del Carme, una jornada marcada per la devoció, la tradició i la participació multitudinària dels veïns i veïnes del municipi.
La celebració va començar amb la missa solemne, que va omplir de gom a gom l’església parroquial, on els assistents van retre homenatge a la patrona del mar i de l’Armada Espanyola.
En finalitzar l’eucaristia, la dolçaina i el tabal van obrir la tradicional processó pels carrers de Beniparrell. La imatge de la Verge del Carme, especialment engalanada per a l’ocasió, va desfilar precedida per set andes, entre les quals destacaven les de Santa Bàrbara, patrona del municipi, i Sant Josep, acompanyat per les falleres majors i els seus presidents.
Durant el recorregut també van participar nombrosos xiquets i xiquetes vestits de comunió, així com centenars de veïns i veïnes que van acompanyar la imatge amb ciris, en una mostra de fervor i arrelament a les tradicions locals.
La processó va concloure amb l’arribada de la Verge del Carme a la plaça de l’Església, on l’esperaven la resta d’imatges participants en la celebració.
La jornada va finalitzar amb un castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer, que va posar el punt final al dia més destacat de les festes majors, una celebració que cada any reunix el poble de Beniparrell al voltant de la seua tradició i devoció per la Mare de Déu del Carme.