Cullera reconeix la gran temporada del Club de Bàsquet en el seu 40é aniversari

L’equip júnior aconsegueix l’ascens a Preferent com a subcampió, mentre el sènior consolida la categoria amb la permanència.
El consistori destaca el creixement del club, que celebra 40 anys amb més d’un centenar de jugadors i un segon equip sènior.
L’Ajuntament de Cullera ha oferit una recepció oficial al Club de Bàsquet Cullera per reconéixer els excel·lents resultats aconseguits durant una temporada històrica, marcada pels èxits esportius i la celebració del 40é aniversari de l’entitat.
L’equip Júnior s’ha proclamat subcampió i ha aconseguit l’ascens a la categoria Preferent, culminant una temporada per al record. Per la seua part, el conjunt Sènior ha certificat la permanència en Preferent, consolidant el projecte esportiu iniciat les darreres temporades.
Durant l’acte, el consistori també ha posat en valor el creixement del club, que enguany celebra quatre dècades d’història amb una escola que ja supera el centenar de jugadors i jugadores i amb la incorporació d’un segon equip sènior.
L’Ajuntament ha felicitat els esportistes, el cos tècnic, la directiva i totes les persones que formen part del Club de Bàsquet Cullera pel seu treball, compromís i per continuar portant el nom de Cullera arreu de les competicions.