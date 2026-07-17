El Consell aprova l’avantprojecte de la nova Llei del Sòl per impulsar més habitatge assequible

La futura norma pretén agilitzar els tràmits urbanístics, ampliar l’oferta d’habitatge protegit i reforçar la protecció del territori
El Govern valencià també anuncia un nou Palau de Justícia a Torrent, un pla de climatització per als centres educatius i nous avanços del Pla Endavant
El Consell ha aprovat l’avantprojecte de la nova Llei del Sòl de la Comunitat Valenciana, una norma que busca modernitzar el marc urbanístic per facilitar l’accés a l’habitatge, simplificar la gestió administrativa i garantir un desenvolupament territorial més equilibrat i sostenible.
La futura llei reforça la seguretat jurídica, redueix la burocràcia i incorpora nous instruments per mobilitzar sòl públic amb l’objectiu d’incrementar l’oferta d’habitatge, especialment el protegit i assequible.
Més habitatge i suport al món rural
La nova normativa situa l’habitatge com un dels seus principals eixos, amb mesures destinades a reduir els terminis urbanístics i facilitar la construcció de nous habitatges a preus accessibles.
A més, inclou actuacions específiques per als municipis rurals i en risc de despoblament, amb eines per simplificar el planejament urbanístic, protegir els nuclis tradicionals i afavorir noves oportunitats de desenvolupament.
Després de l’aprovació de l’avantprojecte, el text iniciarà ara la seua tramitació consultiva abans d’arribar a Les Corts per al debat parlamentari.
Nous avanços del Pla Endavant i inversions en serveis públics
El Consell també ha informat que el 92 % de les iniciatives del Pla Endavant per a la recuperació després de la DANA ja estan activades, mentre que el 100 % de les actuacions competència de la Generalitat es troben en marxa.
A més, s’ha autoritzat la construcció del nou Palau de Justícia de Torrent, amb una inversió superior als 30 milions d’euros, així com la compra de medicaments per valor de 86,4 milions d’euros per als hospitals públics.
En l’àmbit educatiu, la Generalitat destinarà 16 milions d’euros a un primer pla de xoc per millorar la climatització de 1.658 centres educatius, amb ajudes d’entre 5.000 i 25.000 euros per afrontar les actuacions més urgents abans de l’inici del pròxim curs escolar.