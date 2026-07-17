La Generalitat destina 16 milions d’euros per a climatitzar amb urgència 1.616 centres educatius de la Comunitat Valenciana

Cada centre rebrà entre 5.000 i 25.000 euros per millorar el confort tèrmic abans de l’inici del pròxim curs escolar
La mesura forma part del Pla EduClima i es complementarà amb 140 milions d’euros per climatitzar totes les aules públiques i 40 milions més per renovar els centres educatius
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat la transferència de 16 milions d’euros destinats a la climatització urgent de 1.616 centres educatius de la Comunitat Valenciana, una actuació que permetrà als col·legis i instituts disposar dels recursos necessaris per executar millores abans de l’inici del curs escolar 2026-2027.
Segons ha destacat el cap del Consell, aquesta dotació extraordinària permet complir el compromís adquirit amb la comunitat educativa, oferint als centres autonomia per actuar de manera immediata en aquells espais amb majors necessitats de confort tèrmic.
Actuacions abans de l’inici del curs
Les ajudes oscil·len entre 5.000 i 25.000 euros per centre i permetran finançar mesures provisionals de climatització, com ara la compra i instal·lació d’equips portàtils d’aire condicionat, així com les adaptacions tècniques necessàries per garantir-ne un funcionament segur i eficient.
En total, les transferències s’han distribuït entre 1.172 centres d’Educació Infantil i Primària, Educació Especial i Formació de Persones Adultes, així com 444 instituts i centres que impartixen Secundària, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics, esportius i Escoles Oficials d’Idiomes.
La Conselleria d’Educació també ha remés als centres les instruccions que regulen l’ús d’aquesta línia extraordinària de finançament, establint que, amb caràcter general, les actuacions hauran d’estar finalitzades abans de l’octubre de 2026, ampliant-se fins al març de 2027 en els casos en què siga necessari adaptar la instal·lació elèctrica.
Un pla integral per modernitzar els centres educatius
Pérez Llorca ha explicat que aquesta actuació forma part d’una estratègia global de modernització de les infraestructures educatives de la Comunitat Valenciana.
En aquest sentit, ha recordat que el Pla EduClima preveu una inversió de 140 milions d’euros entre 2026 i 2029 per climatitzar de manera definitiva totes les aules dels centres públics mitjançant solucions sostenibles i eficients, dels quals 32 milions ja estan consignats als pressupostos de 2026.
A més, el Pla RECOLE mobilitzarà 40 milions d’euros per a la renovació i millora dels centres educatius públics, amb una primera dotació de 10 milions d’euros aquest mateix any destinada a reforçar la capacitat d’actuació dels ajuntaments.
En conjunt, aquestes iniciatives s’integren dins d’una estratègia amb una inversió global de 3.338 milions d’euros destinada a construir, renovar i modernitzar les infraestructures educatives de la Comunitat Valenciana.