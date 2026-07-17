Torrent proclama oficialment Amparo Taberner i Carla Simó com a Falleres Majors de 2027

L’Ajuntament de Torrent ha acollit l’acte oficial de proclamació d’Amparo Taberner Moncholí i Carla Simó Mollà com a Fallera Major i Fallera Major Infantil de Torrent 2027, respectivament, en una cerimònia que marca l’inici del nou exercici faller.
L’acte, celebrat al saló de plens del consistori, ha comptat amb la presència de l’alcaldessa, Amparo Folgado, el regidor de Falles, Aitor Sánchez Collado, la corporació municipal, les màximes representants de 2026, familiars, representants del món faller i nombrosos assistents.
Durant la cerimònia s’ha fet entrega de la tradicional joia a les noves Falleres Majors i a les components de les seues Corts d’Honor, un dels símbols més representatius del càrrec.
L’alcaldessa ha felicitat les noves representants de la festa i les ha animades a viure intensament un any que, segons ha destacat, les convertirà en les millors ambaixadores de les Falles de Torrent.
L’acte també ha servit per a donar la benvinguda oficial a les Corts d’Honor de la Fallera Major i de la Fallera Major Infantil, que acompanyaran Amparo Taberner i Carla Simó durant tot l’exercici faller 2027.
Amb esta proclamació, Torrent inicia oficialment un nou any faller, en el qual Amparo Taberner Moncholí i Carla Simó Mollà representaran la ciutat en els principals actes de les Falles de 2027.