Alberic convoca els Premis a l’Excel·lència i a l’Esforç 2026 per a reconéixer l’alumnat del municipi

L’Ajuntament destina 3.000 euros en sis guardons de 500 euros per premiar tant el rendiment acadèmic com la superació personal
El termini de presentació de candidatures romandrà obert del 16 de juliol al 12 d’agost
L’Ajuntament d’Alberic ha convocat la 13a edició dels Premis a l’Excel·lència i a l’Esforç 2026, una iniciativa destinada a reconéixer l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius del municipi, tant pels seus resultats acadèmics com per la seua capacitat de superació.
La convocatòria contempla un total de 3.000 euros en premis, distribuïts en sis guardons de 500 euros. En concret, es concediran tres premis a l’excel·lència acadèmica i tres premis al reconeixement de l’esforç, dirigits a estudiants que hagen destacat per superar dificultats personals, socials o educatives.
Requisits de participació
Podran optar als guardons els estudiants empadronats a Alberic abans del 20 de juny de l’any anterior, menors de 25 anys, excepte en el cas de l’alumnat de cicles formatius.
Les candidatures hauran de presentar-se davant l’Ajuntament mitjançant el registre d’entrada o per qualsevol dels procediments previstos en la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú, acompanyades de l’annex de participació i de l’informe justificatiu corresponent.
Inscripcions fins al 12 d’agost
El termini per presentar les candidatures estarà obert fins el 12 d’agost de 2026.
Amb estos premis, l’Ajuntament d’Alberic reafirma el seu compromís amb el foment de l’educació i el reconeixement del talent, l’esforç i la constància de l’alumnat del municipi, posant en valor tant els bons resultats acadèmics com les històries de superació personal.