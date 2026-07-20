30.000 persones omplin la plaça de l’Ajuntament de València per celebrar el segon títol mundial de la Selecció Espanyola

Unes 30.000 persones van omplir la plaça de l’Ajuntament de València per seguir en una pantalla gegant la final del Mundial entre Espanya i l’Argentina.
Milers d’aficionats es van congregar des de primera hora de la vesprada per viure una nit històrica que va culminar amb la victòria de la Selecció Espanyola, gràcies, entre altres, al gol del jugador valencià Ferran Torres.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, acompanyada per diversos membres de l’equip de govern municipal, va assistir a l’esdeveniment i va destacar el gran ambient que es va viure a la plaça.
Catalá va subratllar que la ciutat va tornar a demostrar la seua capacitat per acollir grans esdeveniments i reunir milers de persones en un ambient de convivència, il·lusió i celebració.
En finalitzar el partit, la festa es va traslladar als carrers del centre de la ciutat amb focs artificials disparats des de la terrassa del consistori i amb milers d’aficionats celebrant el triomf de la selecció.
La plaça de l’Ajuntament es va convertir en l’epicentre d’una nit que quedarà en el record dels seguidors del futbol.