Aldaia vibrà dissabte passat amb la XIV edició de la 10K Sense Límits

Més de mil corredors ompliren els carrers d’Aldaia en una nova edició de la 10K Sense Límit
L’ambient festiu i el suport del públic consolidaren la prova com una de les cites esportives més destacades de l’Horta Sud.
Les carreres populars tornen a conquerir l’Horta Sud.
El passat dissabte, 18 de juliol, els carrers d’Aldaia es van convertir en l’epicentre del running de la comarca amb la celebració de la catorzena edició de la 10K Sense Límits Aldaia. Organitzada pel Club d’Atletisme Sense Límits amb la col·laboració de l’Ajuntament, la prova es consolida un any més com un dels esdeveniments més esperats i participatius del calendari festiu de la localitat.
La jornada arrancà a mitjan vesprada a la Plaça de la Constitució. A les sis i mitja, les categories infantils foren les primeres a prendre l’eixida, omplint el circuit de futur, il·lusió i molta energia. Menuts i joves de diferents edats gaudiren de les seues respectives distàncies adaptades abans del plat fort de la vesprada. Una jornada d’èxit que va reunir més de mil corredors.
A les huit en punt de la vesprada es va donar l’eixida a la prova absoluta de deu quilòmetres. Amb una temperatura d’estiu càlida i humida, centenars de corredors i corredores eixiren decidits a completar el circuit urbà de deu mil metres exactes, que discorria pels principals artèries del municipi.
Si alguna cosa va caracteritzar la jornada, va ser el suport del públic. Veïns i veïnes d’Aldaia es llançaren als carrers per a aplaudir, animar i contagiar d’esperit festiu cada quilòmetre del recorregut, transformant la competició en una autèntica festa de la convivència i de l’esport sa. Octavio Sanchis fou el primer en arribar a la meta, un èxit que no li va llevar el somriure del rostre.
Una edició més, Aldaia ha demostrat que el seu compromís amb l’esport no té límit. Des d’ací, la nostra enhorabona a l’organització, als voluntaris i a tots els atletes que ho van donar tot sobre l’asfalt.