El concert d’estiu d’Alginet homenatja els grans compositors locals en l’Any del Centenari de Pepita Greus

La Societat Artística Musical d’Alginet dedica el seu tradicional concert al patrimoni musical del municipi
La plaça de l’Estació acull una vetlada que combina música, història i identitat local
La plaça de l’Estació d’Alginet es va omplir de públic dissabte amb motiu del tradicional concert d’estiu de la Societat Artística Musical d’Alginet (SAMA), una edició marcada per la commemoració de l’Any del Centenari del pasdoble Pepita Greus.
Sota la direcció d’Olga Clari, la banda va interpretar un programa especialment dissenyat per posar en valor el patrimoni musical del municipi i recordar alguns dels compositors més destacats de la seua història.
Homenatge a Pascual Pérez Choví i als compositors d’Alginet
La primera part del concert va estar dedicada al mestre Pascual Pérez Choví, autor del pasdoble Pepita Greus, coincidint amb el centenari de la composició. La formació va recuperar diversos pasdobles que feia anys que no s’interpretaven, alguns amb la participació de músics solistes.
La segona part va retre homenatge a altres compositors vinculats a Alginet, amb obres de Justiniano La Torre, Miguel Espert, Hermelando Bosch i altres autors que han contribuït al llegat musical de la localitat.
Una cita destacada de l’estiu cultural
La regidora de Cultura, Ainhoa González, va assenyalar que el concert ha servit per posar en valor el patrimoni musical d’Alginet en un any especialment significatiu, recordant tant una composició emblemàtica com els músics i compositors que han marcat la història del municipi.
Per la seua banda, la directora de la SAMA, Olga Clari, va destacar el treball de documentació realitzat durant la preparació del concert, així com les aportacions dels mateixos músics de la banda, que van compartir records i anècdotes sobre la història musical d’Alginet.
La cita va reunir nombrosos veïns i visitants en una vetlada que va combinar qualitat artística, memòria històrica i identitat local, consolidant-se com un dels actes culturals més destacats de l’estiu al municipi.