La Generalitat despliega una ambiciosa agenda cultural i educativa per a revisar el llegat de Jaume I en el 750 aniversari de la seua mort

Set segles i mig després de la mort de Jaume el Conqueridor, la Comunitat Valenciana es prepara per a revisar i actualitzar una figura decisiva en la seua història.
La Generalitat ha presentat este 20 de juliol al Centre del Carme de València un complet programa d’activitats que, durant els pròxims mesos, pretén acostar l’origen de les nostres institucions i la nostra identitat a tota la ciutadania, posant un èmfasi especial en les noves generacions.
La proposta, que involucra de manera transversal a diverses àrees del Consell, fuig dels actes purament protocol·laris per a apostar per un enfocament divulgatiu, plural i territorial.
L’objectiu és utilitzar l’efemèride no sols per a recordar la figura del monarca, sinó per a analitzar com el seu llegat jurídic, cultural i territorial continua present en la societat valenciana del segle XXI.
Per a aconseguir-ho, s’ha dissenyat una agenda que combina des de la investigació acadèmica de primer nivell fins a eines de llenguatge digital, cicles de cinema, concerts i rutes turístiques que recorreran les tres províncies.
L’activitat arranca de manera imminent. Aquesta mateixa setmana, la Biblioteca Valenciana acollirà l’espectacle de dansa i música medieval ‘La danza del Rey’, mentre que el Festival de Música Antiga de Peníscola serà l’escenari del concert ‘El Conqueridor’, a càrrec de la prestigiosa formació Capella de Ministrers.
Això no obstant, el moment de major càrrega simbòlica tindrà lloc diumenge vinent, 27 de juliol, data exacta en què es compleixen els 750 anys de la mort del rei.
Durant eixa jornada, un repic general de campanes ressonarà de manera simultània en diversos punts de Castelló, València i Alacant.
A partir de setembre, l’oferta es diversificarà encara més.
L’Arxiu del Regne de València obrirà una exposició documental amb fons claus sobre la gestació del regne, mentre que la tardor acadèmica vindrà marcada per un congrés internacional d’historiadors a la capital del Túria.
Finalment, la xarxa turística ‘Camins de Jaume I’ i una gran exposició al MuVIM completaran un calendari dissenyat per a redescobrir els nostres.
Les actualitzacions d’aquesta agenda les podran seguir al llarg dels pròxims dies en la nostra pàgina web.