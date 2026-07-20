La Generalitat promou la cultura de la prevenció i l’autoprotecció a les aules valencianes per al pròxim curs

Educació i Emergències impulsen nous materials per a fomentar la prevenció i l’autoprotecció a les aules.
El Pla de Formació davant d’Emergències serà obligatori en tots els centres educatius a partir del curs 2026-2027.
La Generalitat Valenciana ha elaborat un complet conjunt de materials educatius dissenyats per a reforçar la cultura de la prevenció i l’autoprotecció en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament per la Conselleria d’Emergències i Interior i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats dins del programa Prevenció enfront de les Emergències i Compromís Actiu Col·lectiu (PECAC), posarà a disposició del professorat eines pràctiques per a treure’n rendiment durant el pròxim curs escolar.
El treball, realitzat per la Direcció General d’Innovació en Emergències, s’ha dissenyat amb criteris d’accessibilitat, inclusió i claredat visual, prioritzant l’ús de pictogrames i missatges clars en valencià i castellà per a facilitar-ne la compressió en situacions d’emergència habituals al nostre territori, com ara pluges completes, inundacions, incendis forestals, terratrèmols o riscos a la llar i pirotècnics.
En una recent reunió de treball entre ambdós departaments, el personal d’Emergències ha fet entrega a Educació dels continguts adaptats per a les etapes de 3 a 6 anys i de 7 a 12 anys, mentre que els materials per a l’alumnat a partir de 13 anys finalitzaran la seua elaboració el pròxim mes de setembre. La proposta inclou infografies, material de suport docent i una guia tècnica amb un decàleg d’autoprotecció, un kit d’emergència d’aula i un calendari amb activitats complementàries per a treballar durant el curs.
La consellera d’Educació, Carmen Ortí, ha destacat que aquesta formació és una eina clau per a crear «ciutadans més responsables, autònoms i preparats», alhora que facilita la tasca dels docents integrant la seguretat en el dia a dia escolar.
Per la seua banda, el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha subratllat que «la prevenció comença a l’aula» i ha defensat la importància de dotar els centres d’eines útils per a saber com actuar davant qualsevol risc. Tots aquests recursos facilitaran la posada en marxa del Pla de Formació davant d’Emergències de Protecció Civil, que ha començat de manera voluntària aquest curs 2025-2026 i serà d’implantació obligatòria a partir del curs 2026-2027.