L’Ajuntament d’Alzira concedix la llicència per a restaurar la Torre dels Coloms del Monestir de la Murta

L’Ajuntament d’Alzira ha atorgat la llicència urbanística i ambiental per a les obres de restauració de la Torre dels Coloms del Monestir de la Murta.
Les obres, promogudes per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, compten amb un pressupost de més d’1,5 milions d’euros.
La intervenció consistix en la restauració i consolidació de l’estructura històrica de la torre, la incorporació de nous forjats i la reintegració dels elements amb risc de deteriorament i col·lapse. El projecte inclou també la restauració de les pintures murals, una plataforma d’accés metàl·lica i actuacions per a garantir l’estabilitat de l’edifici.
El Monestir de la Murta està declarat Bé d’Interés Cultural (BIC) des de 1998 i es troba dins del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella. Per la seua ubicació, la llicència ha requerit els informes favorables dels organismes competents, entre ells la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Amb la concessió de la llicència, la Conselleria ja pot iniciar les obres, que hauran d’executar-se en un termini màxim de díhuit mesos. Aquesta actuació suposa una nova fase en la recuperació del Monestir de la Murta, un dels principals elements del patrimoni històric i natural d’Alzira.