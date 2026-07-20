Nou Centre de Tractament de Voluminosos a Guadassuar

La nova instal·lació, amb una inversió de més de 12 milions d’euros, permetrà reutilitzar mobles, estris i matalassos i reduir els residus destinats a l’abocador.
El projecte continuarà amb una segona fase de 5,8 milions d’euros que ampliarà el complex amb noves àrees de tractament i estarà enllestida el 2027.
El Consorci Ribera i Valldigna ha finalitzat les obres de la primera fase del nou Centre de Tractament de Voluminosos al Complex de Valorització de Residus de Guadassuar, gestionat per Urbaser. Amb aquesta obertura, l’espai es consolida com una de les instal·lacions de gestió, preparació per a la reutilització i recuperació de subproductes més grans i completes d’Espanya.
La nova instal·lació de 9.000 m² ha comptat amb una inversió de més de 12 milions d’euros, finançada en un 77% pels fons europeus Next Generation EU a través de la Generalitat Valenciana. Equipat amb tecnologia d’última generació, el centre permetrà donar una segona vida a mobles, estris i matalassos, augmentant la capacitat per a gestionar les 17.000 tones anuals d’aquesta fracció i reduint el rebuig destinat a l’abocador.
A la visita final d’obres han assistit el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus; el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; i el president del Consorci, Vicent Estruch, acompanyats per alcaldes dels 51 municipis consorciats i representants d’Urbaser. Durant l’acte s’ha destacat el paper d’aquest centre com a impuls decisiu cap a l’economia circular i el compliment dels objectius europeus.
A més, el Consorci ja ha iniciat la Fase II del projecte, que amb 5,8 milions d’euros addicionals ampliarà el complex amb àrees per a restes de poda, residus de construcció, magatzem de perillosos i tractament específic de matalassos. Aquesta segona etapa estarà enllestida durant el primer semestre de 2027.