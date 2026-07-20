Polinyà de Xúquer viu la dotzena edició de la seua Volta a Peu Joanot Presència

L’esport fa vibrar la comarca de la Ribera Baixa. El passat divendres, 17 de juliol, el municipi de Polinyà de Xúquer va acollir la dotzena edició de la seua reconeguda Volta a Peu Joanot Presència.
Una cita atlètica que va tornar a reunir corredors i veïns en una vesprada marcada pel millor esport i l’ambient popular.
El plat fort de la jornada va ser la prova absoluta, on els participants van afrontar un recorregut urbà de 8 quilòmetres pel terme municipal. Un circuit cronometrat oficialment per Cronorunner, que va permetre als atletes mesurar les seues marques en aquesta trobada estival del calendari de curses populars de la comarca.
Polinyà de Xúquer consolida un any més la seua Volta a Peu Joanot Presència com una data destacada en la tradició atlètica de la Ribera.