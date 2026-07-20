Sanitat redueix a 17 dies l’espera quirúrgica dels pacients amb risc vital

La demora per a les intervencions de prioritat 1 baixa més d’un 70% des de l’inici de la legislatura
Els pacients més greus esperen ara una mitjana de 17 dies, molt per davall dels 30 dies recomanats clínicament
La Conselleria de Sanitat ha reduït fins als 17 dies el temps mitjà d’espera per a intervenir quirúrgicament els pacients classificats com a prioritat 1, és a dir, aquells amb patologies de major gravetat que han de ser operats en un termini màxim de 30 dies. Es tracta del millor registre aconseguit durant l’actual legislatura.
La demora s’ha reduït un 36% respecte a juny de 2025, quan era de 27 dies, i més d’un 70% en comparació amb l’inici de la legislatura, quan la mitjana arribava als 61 dies.
Es reduïx a la meitat el nombre de pacients prioritaris en espera
Segons les dades de Sanitat, el nombre de pacients de prioritat 1 pendents d’una intervenció també s’ha reduït considerablement, passant de 2.967 persones al juny de 2023 a 1.493 al juny de 2026.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat que la prioritat del Consell ha sigut garantir que les persones amb patologies més greus siguen intervingudes “en el menor temps possible”, situant l’espera molt per davall del termini clínic recomanat.
També milloren les dades de prioritat 2
Pel que fa als pacients de prioritat 2, que han de ser operats en un termini màxim de 90 dies, la xifra també ha experimentat una evolució positiva.
Els pacients pendents han passat de 17.214 al juny de 2023 a 12.899 al juny de 2026, una reducció del 25%.
La llista d’espera general se situa en 88 dies
En conjunt, la llista d’espera quirúrgica de la Comunitat Valenciana registra 78.306 pacients pendents d’intervenció, amb una demora mitjana de 88 dies.
La Conselleria assenyala que l’activitat quirúrgica programada s’ha vist condicionada per la conflictivitat laboral derivada de la tramitació del nou Estatut Marc del personal sanitari, encara que assegura que s’ha mantingut com a prioritat l’atenció als casos de major gravetat.
Entre els departaments de salut amb una demora inferior a la mitjana autonòmica destaquen l’Hospital Provincial de Castelló (35 dies), Elx-Crevillent (44), Torrevella (45), Requena (47), Alcoi (51), Marina Baixa (52), La Plana, Sagunt i Manises (55), La Ribera (56) i Doctor Peset i Gandia (61 dies).