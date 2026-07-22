Alzira aprova definitivament l’expropiació dels terrenys per ampliar l’aparcament de l’Hospital de la Ribera

L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat definitivament el projecte d’expropiació dels terrenys necessaris per a ampliar l’aparcament de l’Hospital Universitari de la Ribera
Un pas que permetrà continuar la tramitació d’una actuació llargament demandada per professionals, pacients i usuaris del centre sanitari.
L’actuació afecta sis parcel·les, amb una superfície total de prop de 36.800 metres quadrats, situades al costat de l’hospital. El projecte fixa un preu just de 459.002 euros, que serà assumit íntegrament per la Conselleria de Sanitat, administració beneficiària de l’expropiació.
Segons ha explicat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, el consistori ha completat tota la tramitació urbanística en només set mesos, des de la signatura del conveni de col·laboració amb la Generalitat fins a l’aprovació definitiva de l’expedient.
Una vegada formalitzades les actes de pagament i ocupació dels terrenys, la Conselleria podrà iniciar la següent fase del projecte, amb la licitació de la redacció del projecte constructiu i de la direcció de les obres de la futura ampliació de l’aparcament.