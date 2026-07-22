Alzira forma nous voluntaris per a la vigilància i prevenció d’incendis forestals

L’Arxiu Municipal d’Alzira ha acollit una jornada formativa dirigida a les persones interessades a participar en el Voluntariat Ambiental Contra Incendis Forestals (VACIF) durant la campanya d’estiu.
La formació, impartida per la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana
La formació, impartida per la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana, ha servit per explicar als futurs voluntaris com detectar possibles columnes de fum, com actuar davant una emergència, quin és el procediment correcte per alertar el 112 i quines són les restriccions vigents segons el nivell de risc d’incendi.
Els participants també han rebut informació sobre les mesures de prevenció i sensibilització per evitar conductes que puguen provocar un incendi forestal.
Des del VACIF recorden que no és necessari tindre experiència prèvia, ja que totes les persones voluntàries reben la formació necessària, assegurança, equipament bàsic i dietes.