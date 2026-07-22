Alzira sanciona amb 1.000 euros una persona per alimentar coloms des del balcó

L’Ajuntament recorda que esta pràctica afavorix la proliferació d’aus i genera problemes de salubritat i convivència
La ciutat ja ha capturat prop de 1.600 coloms assilvestrats dins de la campanya de control poblacional
L’Ajuntament d’Alzira ha imposat una sanció de 1.000 euros a una persona per alimentar coloms llançant una gran quantitat de trossos de pa des del balcó del seu domicili, situat a l’avinguda del Parc. La Junta de Govern Local ha considerat els fets una infracció greu de l’Ordenança Municipal de Neteja Urbana, que prohibix les accions que embruten o deterioren el decor de la via pública.
Segons l’expedient sancionador, esta conducta afavorix la concentració de coloms als carrers i provoca problemes de neteja, salubritat i convivència veïnal, motiu pel qual s’ha aplicat la sanció prevista en la normativa municipal.
El regidor d’Agricultura, Serveis per a la Ciutat i Seguretat, Enrique Montalvá, ha explicat que la mesura també busca conscienciar la ciutadania sobre les conseqüències d’alimentar estes aus. A més, ha recordat que Alzira participa, junt amb la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Columbicultura, en una campanya de captura de coloms assilvestrats que ja ha permés retirar prop de 1.600 exemplars des del passat mes de setembre.
Des del consistori insistixen que alimentar els coloms dificulta el control de la seua població, incrementa la presència d’excrements, pot generar problemes sanitaris i ocasiona desperfectes en edificis i mobiliari urbà. Per això, fan una crida a la col·laboració ciutadana per a garantir l’eficàcia de la campanya i millorar la convivència i la salut pública.