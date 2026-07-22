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Els Pressupostos de 2026 més socials de la història garanteixen el futur de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha qualificat els Pressupostos de 2026 com els “més ambiciosos i socials de la història de la Comunitat Valenciana”

Destacant que impulsaran el futur de la ciutadania amb una aposta per la sanitat, l’educació i les polítiques socials.

Els comptes han sigut aprovats en les Corts gràcies a l’acord amb el grup parlamentari Vox, i el president ha posat en valor el consens i el diàleg per a tirar avant uns pressupostos orientats tant a resoldre problemes del passat com a afrontar els reptes de futur.

El pressupost global ascendeix a 33.305 milions d’euros, 1.014 milions més que en 2025, i destina el 80% dels recursos directament a les persones, reforçant la sanitat, l’educació, l’atenció social, l’habitatge i la joventut.

En educació, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats comptarà amb una xifra històrica de 7.749 milions d’euros, situant la Comunitat Valenciana com la tercera autonomia en inversió per alumne, amb 7.600 euros per estudiant, i mantenint el compromís de construir i climatitzar centres educatius.

En sanitat, el pressupost supera per primera vegada els 9.400 milions d’euros, el 36% del total, amb l’objectiu de construir nous hospitals i centres de salut a les tres províncies.

En l’àmbit social, la inversió augmenta fins als 2.732 milions d’euros per a reduir les llistes d’espera en dependència, arribar als 200.000 beneficiaris, crear 400 noves places per a persones majors i incrementar un 30% la inversió en famílies.

Finalment, els pressupostos baten rècords en ajudes directes als agricultors i garanteixen el finançament necessari per a continuar la reconstrucció de les infraestructures pendents després de la DANA.

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