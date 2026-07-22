La Diputació impulsa noves inversions a Tous, Manuel i Fortaleny amb el Pla Obert

La institució provincial destina 540.000 euros a la reforma del camp de futbol de Tous, nous jocs infantils a Manuel i equipament per a Fortaleny
Les actuacions inclouen també la renovació de la xarxa d’aigua potable i millores d’accessibilitat en diversos carrers de Tous
La Diputació de València ha aprovat quatre nous projectes d’inversió a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, amb una dotació global de 540.000 euros a través del Pla Obert.
L’actuació més important correspon a Tous, on es destinaran 312.000 euros a la rehabilitació del camp de futbol del poliesportiu municipal, que inclourà la instal·lació d’una nova gespa artificial. A més, el municipi executarà la renovació de la xarxa d’aigua potable de la travessia de San Miguel i diverses actuacions per a eliminar barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat en diferents carrers.
A Manuel, la Diputació invertirà 157.000 euros en la renovació dels jocs infantils de la plaça Caixa d’Estalvis i en la construcció d’un nou parc a la zona de jocs del poliesportiu municipal.
Pel que fa a la Ribera Baixa, el municipi de Fortaleny rebrà finançament per a l’adquisició de nou mobiliari destinat al Bar la Creu, dins de les actuacions aprovades en l’últim decret del Pla Obert.