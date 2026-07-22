La Generalitat declara el nivell 3 de preemergència per risc d’incendis davant l’onada de calor

L’alerta afecta tota la Comunitat Valenciana este dijous i comporta restriccions en zones forestals per l’elevat risc d’incendi
Emergències activa l’avís roig al litoral sud de València i Alacant, on es preveuen temperatures de fins a 42 graus
La Generalitat ha declarat el nivell 3 de preemergència del Pla Especial davant el Risc d’Incendis Forestals per a este dijous 23 de juliol a tota la Comunitat Valenciana davant la previsió de temperatures extremes i el perill màxim d’incendi.
El Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) ha activat també l’avís roig per calor al litoral sud de València i Alacant, on l’AEMET preveu màximes de fins a 42 graus entre les 12.00 i les 19.59 hores. A més, hi ha avisos taronja i groc en diferents zones de la Comunitat per altes temperatures i tempestes.
La declaració del nivell 3 implica restriccions obligatòries durant tota la jornada, entre elles la prohibició d’encendre foc en terrenys forestals i en la seua zona d’influència, la suspensió d’obres i treballs forestals, així com la prohibició de circular per pistes i camins forestals, tant a peu com amb vehicles o bicicletes, en diversos parcs naturals.
La Generalitat també ha suspés les proves esportives que discórreguen per terrenys forestals i ha restringit les activitats recreatives fora de les instal·lacions en càmpings, albergs i zones d’acampada situades en estos espais.
Davant esta situació, el Consell demana màxima prudència a la ciutadania i recomana evitar l’exposició al sol en les hores centrals del dia, mantindre una bona hidratació, protegir especialment les persones vulnerables i telefonar al 112 en cas d’emergència.