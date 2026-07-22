La Generalitat declararà el 16 de setembre com el “Dia de les Víctimes del Terrorisme”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el Consell declararà oficialment el 16 de setembre com el “Dia de les Víctimes del Terrorisme en la Comunitat Valenciana”
Atenent una de les principals reivindicacions històriques de les associacions de víctimes.
L’anunci s’ha produït durant una reunió amb l’Associació de Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana (AVTCV), la Fundació Manuel Broseta i l’Associació Cossos i Forces de Seguretat Víctimes del Terrorisme (ACFSEVT), amb la participació de la consellera de Justícia, Transparència i Participació, Nuria Martínez.
Amb aquesta mesura, la Comunitat Valenciana es converteix en la tercera autonomia d’Espanya a instituir una jornada pròpia d’homenatge i record a les víctimes, després del País Basc i la Comunitat de Madrid.
La data del 16 de setembre commemora l’atemptat d’ETA a Mutxamel l’any 1991, l’acció terrorista amb major nombre de víctimes mortals registrada en territori valencià, fet que li atorga una especial càrrega simbòlica.
Pérez Llorca ha reiterat el suport “total i absolut” del Consell a totes les víctimes del terrorisme, destacant que representen “un referent ètic i un far moral per a tota la ciutadania valenciana”.