L’Associació Valenciana d’Agricultors alerta d’una paràlisi comercial del raïm valencià a un mes de la verema

El sector denuncia la falta de compradors i reclama mesures urgents davant la proximitat de la verema.
AVA-ASAJA alerta que la paràlisi comercial posa en risc la rendibilitat dels productors valencians.
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha donat la veu d’alarma davant la preocupant paràlisi comercial que pateix el sector del raïm de taula i de vinificació a la Comunitat Valenciana, quan només falta un mes per a l’inici de la verema.
Este escenari afecta especialment al raïm per a vi negre, però també redueix la rendibilitat del raïm per a vi blanc i del destinat a l’elaboració de cava a Requena. Les guerres, els aranzels, l’augment de l’oferta de vi francés i la disminució del consum de vi situen el sector entre l’espasa i la paret.
Davant esta situació, AVA-ASAJA exigeix una actuació responsable dels poders públics i reclama mesures per a reactivar el consum, ajustar l’oferta i la demanda i recuperar la rendibilitat dels viticultors.
Entre les propostes destaca el “Paquete del Vino”, ja aprovat per les autoritats europees, que contempla ajudes a l’arrancament de les vinyes amb finançament públic, amb l’objectiu d’augmentar el consum i obrir nous mercats per al vi espanyol.