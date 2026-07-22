Preacord per a reforçar l’Educació Especial i la FP concertada

Pas endavant significatiu per a la millora de l’educació concertada a la Comunitat Valenciana.
La Conselleria d’Educació, juntament amb els sindicats i la patronal de l’ensenyament concertat, ha tancat un preacord històric que reforçarà de manera notable la plantilla i la gestió dels centres d’Educació Especial i de Formació Professional a partir del pròxim curs 2026-2027.
La mesura beneficiarà, en primer lloc, els centres d’Educació Especial. Amb este pacte s’incrementen les hores destinades als especialistes en Pedagogia Terapèutica i en Audició i Llenguatge, que podran arribar fins a les 25 hores setmanals en els col·legis amb nou o més unitats, equiparant-se a altres matèries com Música o Educació Física.
D’altra banda, la Formació Professional rep un impuls decisiu. El document consolida com a estructurals un total de 1.410 hores setmanals de gestió per als cicles de Grau Mitjà i Superior. A més, s’hi afegiran 400 hores extraordinàries addicionals per a adaptar els centres a la nova normativa de l’FP i facilitar tasques clau com la direcció, la coordinació didàctica i l’organització pedagògica.
Des de la Conselleria, el director general de Centres Docents, Jorge Cabo, ha destacat que este pacte compleix el full de ruta acordat a finals de 2025 i demostra el compromís de la Generalitat per atendre les necessitats reals de l’alumnat i del professorat.
Cal recordar que esta millora se suma a l’acord aconseguit el passat mes de juny per a facilitar la jubilació parcial dels docents de la concertada, una mesura que busca afavorir el relleu generacional i garantir l’estabilitat de les plantilles en el sector educatiu.