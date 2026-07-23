El Perelló celebra una nova cita de Música al Carrer amb Rom the Obsolettes

La banda oferirà un concert de blues-rock este divendres 24 de juliol davant de l’Ajuntament
L’actuació començarà a les 22.00 hores dins de la programació cultural d’estiu
L’Ajuntament del Perelló ha organitzat una nova vetlada del cicle Música al Carrer, que tindrà lloc este divendres 24 de juliol a les 22.00 hores davant de la casa consistorial.
La protagonista de la nit serà la banda Rom the Obsolettes, que oferirà un repertori d’estil blues-rock amb l’objectiu d’omplir els carrers del municipi de ritme, cultura i música en directe.
Amb esta iniciativa, el Perelló continua impulsant la seua programació cultural d’estiu, acostant actuacions musicals gratuïtes als veïns i visitants en un ambient a l’aire lliure.