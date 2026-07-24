L’Alcúdia celebrarà el XVIII Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset

La convivència escolar i la resolució de conflictes centraran les jornades dels dies 24 i 25 de setembre
La inscripció és gratuïta i es podrà seguir tant de manera presencial com en línia
La Casa de la Cultura de l’Alcúdia acollirà els pròxims 24 i 25 de setembre el XVIII Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset, una cita de referència per al món educatiu que enguany estarà dedicada a la convivència escolar i la resolució de conflictes.
Durant les dues jornades, professionals de l’educació compartiran experiències, coneixements i eines per abordar qüestions com la convivència positiva als centres educatius, la prevenció del bullying i el ciberbullying i la gestió dels conflictes a les aules.
Inscripció gratuïta fins al 18 de setembre
La participació en el congrés és gratuïta i es podrà seguir tant presencialment com en línia.
El termini d’inscripció romandrà obert fins al 18 de setembre, i les persones interessades poden consultar el programa complet i formalitzar la matrícula a través de la pàgina web de l’Ajuntament de l’Alcúdia.