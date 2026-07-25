Alzira commemora el 750 aniversari de Jaume I amb una ruta teatralitzada pels carrers de la ciutat

L’activitat gratuïta recrearà tres moments clau de la vida del monarca el pròxim 27 de juliol
El recorregut, de 90 minuts, no requerix inscripció prèvia
Alzira celebrarà el 750 aniversari de la mort de Jaume I amb una proposta cultural que permetrà reviure alguns dels episodis més destacats de la relació del monarca amb la ciutat.
La ruta teatralitzada, titulada “La vida del rei a la vila”, tindrà lloc el dilluns 27 de juliol, a les 20.00 hores, amb una duració aproximada de 90 minuts i participació gratuïta, sense necessitat d’inscripció prèvia.
El recorregut inclourà tres escenes històriques en diferents espais emblemàtics d’Alzira: la capitulació de la vila al Parc de les Muralles, el fil del rei de Ginesa a la plaça 30 i l’abdicació reial a la plaça Casassús.
L’activitat està coordinada per InterpretArte, amb la col·laboració de la Federació de Moros i Cristians de la Vila i la Colla de les Raboses, i oferirà als assistents una manera diferent de conéixer la història local a través de la recreació teatral.